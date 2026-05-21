Compolibat

Feu de la Saint Jean

Compolibat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Feu de la Saint Jean. 19 h concert donné par Uho musicien avec apéro, tapas. 21 h diffusion du match sur grand écran de la demi-finale du top 14. 23 h allumage du feu de la Saint Jean. Venez nombreux partager un moment convivial et festif. (Bien Vivre à Compolibat) .

Compolibat 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 95 50

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English :

L’événement Feu de la Saint Jean Compolibat a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)