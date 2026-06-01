Feu de la Saint Jean Nanteuil-le-Haudouin
Feu de la Saint Jean Nanteuil-le-Haudouin samedi 27 juin 2026.
Nanteuil-le-Haudouin
Feu de la Saint Jean
Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Feu de la Saint-Jean
La Ville de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à la soirée du Feu de la Saint-Jean, pour célébrer le début de l’été autour d’un grand feu convivial.
Samedi 27 juin
À partir de 19h
Espace des Fêtes
Restauration et buvette sur place, assurées par l’association Culture et Loisirs et le Comité des Fêtes.
22h30 place au grand feu de la Saint-Jean.
Soirée dansante animée par Dob Event’s.
Venez en famille, entre amis…
️ Entrée gratuite Ouvert à tous.
️ Organisée par la Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin
Feu de la Saint-Jean
La Ville de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à la soirée du Feu de la Saint-Jean, pour célébrer le début de l’été autour d’un grand feu convivial.
Samedi 27 juin
À partir de 19h
Espace des Fêtes
Restauration et buvette sur place, assurées par l’association Culture et Loisirs et le Comité des Fêtes.
22h30 place au grand feu de la Saint-Jean.
Soirée dansante animée par Dob Event’s.
Venez en famille, entre amis…
️ Entrée gratuite Ouvert à tous.
️ Organisée par la Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin .
Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Saint John’s Fire
The City of Nanteuil-le-Haudouin invites you to the Saint-Jean Bonfire evening to celebrate the start of summer around a large, festive bonfire.
? Saturday, June 27
? Starting at 7:00 p.m.
? Espace des Fêtes
? Food and drinks available on site, provided by the Culture et Loisirs association and the Festival Committee.
? 10:30 p.m.: Time for the big Saint John’s Fire.
? Dance party hosted by Dob Events.
??????? Bring your family and friends!
?? Free admission ? Open to everyone.
?? Organized by the Municipality of Nanteuil-le-Haudouin
L’événement Feu de la Saint Jean Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois
À voir aussi à Nanteuil-le-Haudouin (Oise)
- LA NANTEUILLAISE 2026 Nanteuil-le-Haudouin 6 septembre 2026