Feu de la Saint Jean Nanteuil-le-Haudouin samedi 27 juin 2026.

Nanteuil-le-Haudouin

Feu de la Saint Jean

Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Feu de la Saint-Jean

La Ville de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à la soirée du Feu de la Saint-Jean, pour célébrer le début de l’été autour d’un grand feu convivial.

Samedi 27 juin

À partir de 19h

Espace des Fêtes

Restauration et buvette sur place, assurées par l’association Culture et Loisirs et le Comité des Fêtes.

22h30 place au grand feu de la Saint-Jean.

Soirée dansante animée par Dob Event’s.

‍ ‍ ‍ Venez en famille, entre amis…

️ Entrée gratuite Ouvert à tous.

️ Organisée par la Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin

Feu de la Saint-Jean

La Ville de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à la soirée du Feu de la Saint-Jean, pour célébrer le début de l’été autour d’un grand feu convivial.

Samedi 27 juin

À partir de 19h

Espace des Fêtes

Restauration et buvette sur place, assurées par l’association Culture et Loisirs et le Comité des Fêtes.

22h30 place au grand feu de la Saint-Jean.

Soirée dansante animée par Dob Event’s.

‍ ‍ ‍ Venez en famille, entre amis…

️ Entrée gratuite Ouvert à tous.

️ Organisée par la Municipalité de Nanteuil-le-Haudouin .

Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

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English :

? Saint John’s Fire

The City of Nanteuil-le-Haudouin invites you to the Saint-Jean Bonfire evening to celebrate the start of summer around a large, festive bonfire.

? Saturday, June 27

? Starting at 7:00 p.m.

? Espace des Fêtes

? Food and drinks available on site, provided by the Culture et Loisirs association and the Festival Committee.

? 10:30 p.m.: Time for the big Saint John’s Fire.

? Dance party hosted by Dob Events.

??????? Bring your family and friends!

?? Free admission ? Open to everyone.

?? Organized by the Municipality of Nanteuil-le-Haudouin

L’événement Feu de la Saint Jean Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois