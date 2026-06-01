Feu de la Saint Jean Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan samedi 20 juin 2026.

Ouroux-en-Morvan

Feu de la Saint Jean

Salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Feu de la Saint Jean à Ouroux en Morvan. À partir de 18h à la salle des fêtes. Restauration et buvette sur place. Concert avec Moon Sharp. Repas 14€. Organisé par l’écurie ourouxoise du dindon à pédales. .

Salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint Jean

L’événement Feu de la Saint Jean Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs