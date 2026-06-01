Feu de la Saint Jean Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan
Feu de la Saint Jean Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan samedi 20 juin 2026.
Ouroux-en-Morvan
Feu de la Saint Jean
Salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Feu de la Saint Jean à Ouroux en Morvan. À partir de 18h à la salle des fêtes. Restauration et buvette sur place. Concert avec Moon Sharp. Repas 14€. Organisé par l’écurie ourouxoise du dindon à pédales. .
Salle des fêtes Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Feu de la Saint Jean
L’événement Feu de la Saint Jean Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs