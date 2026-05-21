Pélissanne

Feu de la Saint-Jean

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

A Pélissanne comme dans de nombreux village de Provence, la Fête de la Saint-Jean est l’occasion de célébrer l’arrivée de l’été ! Danses traditionnelles, défilé aux lampions et embrasement du feu sont au programme de la soirée.

Avant la tombée de la nuit, dès 20h30, le groupe folklorique Lou Pelican s’emparera du Parc Roux de Brignoles avec des danses et des airs joyeux de Provence.

A 21h30, les enfants, accompagnés de leurs parents, pourront venir chercher leur lampion pour ensuite partir en défilé à travers les rues du village (22h). Enfin, tout convergera vers le stade de la Prouvenque pour l’embrasement du grand Feu de la Saint-Jean (22h30), dont on espère, selon la tradition, qu’il protègera les récoltes. .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

In Pélissanne, as in many villages of Provence, the Saint-John’s day offers to celebrate summer !

The evening program traditional music and dance, parade with lanterns, and lighting of the Midsummer bonfire.

L’événement Feu de la Saint-Jean Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes