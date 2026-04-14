Feu de la Saint-Jean Salle des fêtes Saint-Bardoux
Feu de la Saint-Jean Salle des fêtes Saint-Bardoux samedi 20 juin 2026.
Saint-Bardoux
Feu de la Saint-Jean
Salle des fêtes Route de Saint-Donat Saint-Bardoux Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Cochon à la broche
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le sous des écoles et l’ACCA de St Bardoux organisent le traditionnel feu de la Saint Jean avec concours de pétanque à partir de 13h30 l’après-midi suivi du repas le soir avec cochon à la broche au menu à partir de 20h.
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Salle des fêtes Route de Saint-Donat Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 47 76 76 sou.stbardoux@gmail.com
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English : Feu de la Saint-Jean
The sous des écoles and the ACCA de St Bardoux are organizing the traditional Saint Jean bonfire, with a pétanque competition starting at 1:30pm in the afternoon, followed by an evening meal with a pig on the spit starting at 8pm.
L’événement Feu de la Saint-Jean Saint-Bardoux a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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