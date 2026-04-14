Feu de la Saint-Jean Salle des fêtes Saint-Bardoux

Saint-Bardoux

Feu de la Saint-Jean

Salle des fêtes Route de Saint-Donat Saint-Bardoux Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Cochon à la broche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le sous des écoles et l’ACCA de St Bardoux organisent le traditionnel feu de la Saint Jean avec concours de pétanque à partir de 13h30 l’après-midi suivi du repas le soir avec cochon à la broche au menu à partir de 20h.

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Salle des fêtes Route de Saint-Donat Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 47 76 76 sou.stbardoux@gmail.com

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English : Feu de la Saint-Jean

The sous des écoles and the ACCA de St Bardoux are organizing the traditional Saint Jean bonfire, with a pétanque competition starting at 1:30pm in the afternoon, followed by an evening meal with a pig on the spit starting at 8pm.

L’événement Feu de la Saint-Jean Saint-Bardoux a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme