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Marché d’été Saint-Bardoux

Marché d’été Saint-Bardoux vendredi 12 juin 2026.

Adresse : place de la salle des fêtes

Ville : 26260 Saint-Bardoux

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Bardoux

Marché d’été

place de la salle des fêtes Saint-Bardoux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

un marché d’été haut en couleur ! pour acheter local dans la convivialité
  .

place de la salle des fêtes Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 61 74 63 

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English :

a colorful summer market! buy local in a friendly atmosphere

L’événement Marché d’été Saint-Bardoux a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme

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