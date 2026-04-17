Saint-Bardoux

Marché d’été

place de la salle des fêtes Saint-Bardoux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

un marché d’été haut en couleur ! pour acheter local dans la convivialité

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place de la salle des fêtes Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 61 74 63

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English :

a colorful summer market! buy local in a friendly atmosphere

L’événement Marché d’été Saint-Bardoux a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme