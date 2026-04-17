Marché d’été Saint-Bardoux
Marché d’été Saint-Bardoux vendredi 12 juin 2026.
Saint-Bardoux
Marché d’été
place de la salle des fêtes Saint-Bardoux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
un marché d’été haut en couleur ! pour acheter local dans la convivialité
.
place de la salle des fêtes Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 61 74 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
a colorful summer market! buy local in a friendly atmosphere
L’événement Marché d’été Saint-Bardoux a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Saint-Bardoux (Drôme)
- Feu de la Saint-Jean Salle des fêtes Saint-Bardoux 20 juin 2026