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Feu de la Saint-Jean Stade Saint-Hilaire-la-Treille

Feu de la Saint-Jean Stade Saint-Hilaire-la-Treille

Feu de la Saint-Jean Stade Saint-Hilaire-la-Treille samedi 27 juin 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Rue du Stade

Ville : 87190 Saint-Hilaire-la-Treille

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Hilaire-la-Treille

Feu de la Saint-Jean

Stade Rue du Stade Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez passer une soirée chaleureuse autour du feu de Saint-Jean et d’un bon repas. La soirée sera animée par un DJ.   .

Stade Rue du Stade Saint-Hilaire-la-Treille 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 82 33 

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Saint-Hilaire-la-Treille a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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