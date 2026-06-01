Feu de la Saint-Jean Stade Saint-Hilaire-la-Treille
Feu de la Saint-Jean Stade Saint-Hilaire-la-Treille samedi 27 juin 2026.
Saint-Hilaire-la-Treille
Feu de la Saint-Jean
Stade Rue du Stade Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez passer une soirée chaleureuse autour du feu de Saint-Jean et d’un bon repas. La soirée sera animée par un DJ. .
Stade Rue du Stade Saint-Hilaire-la-Treille 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 82 33
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English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Saint-Hilaire-la-Treille a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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