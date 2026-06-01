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Feu de Saint Jean Stade Frotey-lès-Lure

Feu de Saint Jean Stade Frotey-lès-Lure samedi 13 juin 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Rue de l'église

Ville : 70200 Frotey-lès-Lure

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Frotey-lès-Lure

Feu de Saint Jean

Stade Rue de l’église Frotey-lès-Lure Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Samedi 13 juin à partir de 19h30
Repas sur réservation
Snack, buvette sur place
Structure gonflable pour les enfants
Organisé par la team ça va Frotey   .

Stade Rue de l’église Frotey-lès-Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 94 81 

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English : Feu de Saint Jean

L’événement Feu de Saint Jean Frotey-lès-Lure a été mis à jour le 2026-06-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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