Feu de Saint Jean Stade Frotey-lès-Lure
Feu de Saint Jean Stade Frotey-lès-Lure samedi 13 juin 2026.
Frotey-lès-Lure
Feu de Saint Jean
Stade Rue de l’église Frotey-lès-Lure Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin à partir de 19h30
Repas sur réservation
Snack, buvette sur place
Structure gonflable pour les enfants
Organisé par la team ça va Frotey .
Stade Rue de l’église Frotey-lès-Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 94 81
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English : Feu de Saint Jean
L’événement Feu de Saint Jean Frotey-lès-Lure a été mis à jour le 2026-06-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE