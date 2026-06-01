Feu de Saint Jean Stade Frotey-lès-Lure

Frotey-lès-Lure

Feu de Saint Jean

Stade Rue de l’église Frotey-lès-Lure Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin à partir de 19h30

Repas sur réservation

Snack, buvette sur place

Structure gonflable pour les enfants

Organisé par la team ça va Frotey .

Stade Rue de l’église Frotey-lès-Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 94 81

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English : Feu de Saint Jean

L’événement Feu de Saint Jean Frotey-lès-Lure a été mis à jour le 2026-06-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE