Feuilles d’histoire et préservation des fonds patrimoniaux de la bibliothèque diocésaine de Langres, Hôtel Le Boulleur, Langres

Informations pratiques

Feuilles d’histoire et préservation des fonds patrimoniaux de la bibliothèque diocésaine de Langres Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel Le Boulleur Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez librement le rez-de-chaussée d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle et soutenez la préservation d’un fonds patrimonial en participant à une vente solidaire de livres et documents anciens : histoire locale, littérature, sciences religieuses, cartes postales, monnaies…

Hôtel Le Boulleur 2 rue Claude Gillot 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325849800 https://maisontabga.com/abdios52/presentation-de-la-collection/ De 1768 à 1781, il est la propriété du chanoine Thomas-Louis Leboulleur. La porte principale, sommée d’un arc segmentaire, est équipée d’une huisserie laissant apparaître quelques touches d’originalité dans son décor floral. Les salons, cabinets et chambres disposent encore de l’essentiel de leurs boiseries d’origine, offrant un ensemble homogène et particulièrement bien conservé. En 1911, le directeur de la revue diocésaine à diffusion internationale » L’Ami du clergé » en fait l’acquisition pour l’utiliser comme bureau, bibliothèque, logement et atelier d’imprimerie. Au moment de la disparition de la revue en 2003, renommée en 1969 « Esprit & Vie », le n°2 reste propriété de l’association diocésaine de Langres. Elle est mise à disposition du journal hebdomadaire « La Croix de la Haute-Marne », renommé « La Voix de la Haute-Marne », jusqu’à son déménagement à Chaumont. Accès libre du rez-de-chaussée

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©Bibliothèque diocésaine de Langres