Feutrage de laine Chez Ninet Mauvezin

Mauvezin

Feutrage de laine

Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez feutrer et repartez avec votre création. Réalisation d’une fleur unique et éternelle. Laine mérinos, coloris multiples.

Places limitées 6 personnes. Atelier, matériel fourni 30€.

Réservation et informations 06 62 26 37 67 06 86 41 73 02

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Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 26 37 67

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English :

Come felting and leave with your creation. Create a unique and eternal flower. Merino wool, multiple colors.

Places limited to 6 people. Workshop, materials supplied: 30?

Booking and information: 06 62 26 37 67 06 86 41 73 02

L’événement Feutrage de laine Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65