Feutrage de laine Chez Ninet Mauvezin
Feutrage de laine Chez Ninet Mauvezin mercredi 22 avril 2026.
Mauvezin
Feutrage de laine
Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Venez feutrer et repartez avec votre création. Réalisation d’une fleur unique et éternelle. Laine mérinos, coloris multiples.
Places limitées 6 personnes. Atelier, matériel fourni 30€.
Réservation et informations 06 62 26 37 67 06 86 41 73 02
.
Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 26 37 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come felting and leave with your creation. Create a unique and eternal flower. Merino wool, multiple colors.
Places limited to 6 people. Workshop, materials supplied: 30?
Booking and information: 06 62 26 37 67 06 86 41 73 02
L’événement Feutrage de laine Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
À voir aussi à Mauvezin (Hautes-Pyrénées)
- Marché de printemps Chez Ninet Mauvezin 26 avril 2026
- Boucle de la Voie Ferrée a Mauvezin Mauvezin Gers 1 mai 2026
- Ménagez vos Efforts en vae ! Mauvezin Gers 1 mai 2026