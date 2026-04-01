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Feutrage de laine Chez Ninet Mauvezin

Feutrage de laine Chez Ninet Mauvezin mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Chez Ninet

Adresse : 87 rue Gaston Fébus

Ville : 65130 Mauvezin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mauvezin

Feutrage de laine

Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Venez feutrer et repartez avec votre création. Réalisation d’une fleur unique et éternelle. Laine mérinos, coloris multiples.
Places limitées 6 personnes. Atelier, matériel fourni 30€.
Réservation et informations 06 62 26 37 67 06 86 41 73 02
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Chez Ninet 87 rue Gaston Fébus Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 26 37 67 

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English :

Come felting and leave with your creation. Create a unique and eternal flower. Merino wool, multiple colors.
Places limited to 6 people. Workshop, materials supplied: 30?
Booking and information: 06 62 26 37 67 06 86 41 73 02

L’événement Feutrage de laine Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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