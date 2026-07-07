Feux d’artifice Jenzat
lundi 13 juillet 2026 · Jenzat
Informations pratiques
Jenzat
Feux d’artifice
Cour de la Maison de la Tour & Bords de Sioule Jenzat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Une grande soirée festive au bord de la Sioule ! Repas convivial, spectacle de fusion tropicale colombienne, retraite aux flambeaux avec la Banda de Jenzat et feu d’artifice pour clôturer en beauté.
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Cour de la Maison de la Tour & Bords de Sioule Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 79 27
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English :
A grand festive evening on the banks of the Sioule! A convivial meal, a Colombian tropical fusion show, a torchlight procession with the Banda de Jenzat, and fireworks to bring the evening to a spectacular close.
L’événement Feux d’artifice Jenzat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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