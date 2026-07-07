Informations pratiques

Jenzat

Feux d’artifice

Cour de la Maison de la Tour & Bords de Sioule Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Une grande soirée festive au bord de la Sioule ! Repas convivial, spectacle de fusion tropicale colombienne, retraite aux flambeaux avec la Banda de Jenzat et feu d’artifice pour clôturer en beauté.

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Cour de la Maison de la Tour & Bords de Sioule Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 79 27

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English :

A grand festive evening on the banks of the Sioule! A convivial meal, a Colombian tropical fusion show, a torchlight procession with the Banda de Jenzat, and fireworks to bring the evening to a spectacular close.

L’événement Feux d’artifice Jenzat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule