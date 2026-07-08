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AGENDA · Montchanin

Feux d’artifice Base de loisirs Montchanin

lundi 13 juillet 2026 · Base de loisirs · Montchanin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Base de loisirs
Adresse
Avenue des Mouettes
Ville
71210 Montchanin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Montchanin

Feux d’artifice

Base de loisirs Avenue des Mouettes Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feux d’artifices à la base de loisirs. Animation musicale avec Kev et Gis et restauration par le SMB. Défilé aux lampions à partir de 22h.   .

Base de loisirs Avenue des Mouettes Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13 

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English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Montchanin a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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