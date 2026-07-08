Feux d’artifice Base de loisirs Montchanin

Informations pratiques

Montchanin

Feux d’artifice

Base de loisirs Avenue des Mouettes Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feux d’artifices à la base de loisirs. Animation musicale avec Kev et Gis et restauration par le SMB. Défilé aux lampions à partir de 22h. .

Base de loisirs Avenue des Mouettes Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13

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English : Feux d’artifice

L’événement Feux d’artifice Montchanin a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)