Corvol-l’Orgueilleux

Feux de la Saint -Jean

Hameau de Sauzay Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Feux de la Saint Jean au Hameau de Sauzay Venez vous restaurer autour du barbecue des chasseurs, déguster des crêpes de l’association de l’Atelier et vous désaltérer à la buvette de l’amicale du Sauzay et de l’amicale de la pétanque du Sauzay Ambiance musicale Parking voitures sur place .

Hameau de Sauzay Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitesdesfetes.corvol@gmail.com

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English : Feux de la Saint -Jean

L’événement Feux de la Saint -Jean Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais