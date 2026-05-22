Feux de la Saint -Jean Corvol-l’Orgueilleux
Feux de la Saint -Jean Corvol-l’Orgueilleux vendredi 12 juin 2026.
Corvol-l’Orgueilleux
Feux de la Saint -Jean
Hameau de Sauzay Corvol-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Feux de la Saint Jean au Hameau de Sauzay Venez vous restaurer autour du barbecue des chasseurs, déguster des crêpes de l’association de l’Atelier et vous désaltérer à la buvette de l’amicale du Sauzay et de l’amicale de la pétanque du Sauzay Ambiance musicale Parking voitures sur place .
Hameau de Sauzay Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitesdesfetes.corvol@gmail.com
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English : Feux de la Saint -Jean
L’événement Feux de la Saint -Jean Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais