F’Furious / Présences composites, Le Générateur, Gentilly

F’Furious / Présences composites Vendredi 19 juin, 18h00 Le Générateur Val-de-Marne

Billetterie sur place ou en ligne; Tarifs normal et soutien : 5/10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

F’Furious est un collectif d’énergies vives, d’artistes qui traitent des problématiques féministes, queers, des corps, de la santé mentale et de la décolonisation. Une croisée des trajectoires pour redonner de la visibilité aux personnes FINTA (Femmes Intersexes Non binaires Trans Agenres) et pour prendre sa place. Ses formes d’actions sont multiples et hybrides : expositions, conférences, festivals, ateliers, interventions dans l’espace public. Ses actions sont sans frontières et connectées aux questions internationalistes contemporaines.

Sophie Balkanski, Hélène Cottet et Véronique Hubert, Hope Mokded accompagné·es des invité·es Lise Barkas et Jaj, déploieront des œuvres autour des corps fissurés, exilés, flottants, défaits puis réinventés. Des corps qui portent la rage, la mémoire, la réparation et la transformation.

Une soirée pour rendre visibles les récits FINTA, célébrer les métamorphoses collectives et faire émerger des présences composites.

L’Association Incessante sera présente également sous forme de stand et de diffusion de préventions liées à la santé mentale des artistes. Cette association a été crée par Emma Kerssenbrock, artiste complice de longue date du Générateur, qui nous a quitté en novembre dernier. Emma fut, avec Hope Mokded et Hélène Cottet, à l’initiative du premier festival Femn’Furious en mars 2024. De cette impulsion est né un collectif en évolution constante, fonctionnant comme un écosystème à géométrie variable.

Cette soirée se tiendra en pensée pour Emma, dont la présence, le talent, la gentillesse nous marquent encore profondément et continuent de nous accompagner.

Infos pratiques :

〓 Date & Horaires 〓

Vendredi 19 juin 2026 à 18h.

〓 Billetterie 〓

Sur place ou en ligne

Tarifs normal & soutien: 5/10€

Bar et petite restauration sur place (espèces & CB acceptées).

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.legenerateur.com/spectacle/ffurious-presences-composites/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ffurious-presences-composites »}]

Le 19 juin 2026, F’Furious investit Le Générateur pour une soirée d’expositions, performances et présences féministes, queer et décoloniales. Exposition Performance

F’Furious collectif