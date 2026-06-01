Show your [ frasq ] #28, Le Générateur, Gentilly

Show your [ frasq ] #28 Samedi 27 juin, 20h00 Le Générateur Val-de-Marne

Billetterie sur place (Cash only) : 5/10/20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Une soirée inédite, à vivre pleinement, dans un format atypique où les performances ne s’enchaînent pas, mais surgissent, circulent, s’éclipsent et reviennent au gré de leur propre logique. Une expérience libre, débridée, une invitation brute à être, à partager, à ressentir.

Nourri·e·s par un besoin impérieux de faire évoluer la performance et ses pratiques, des artistes la bousculent ici avec jubilation le temps d’une soirée. Désireux·ses d’en découdre avec la notion d’auteur et d’artiste, comme des codes de la représentation, des performeur·ses, danseur·ses, acteur·ices, musicien·nes, investissent les 400m2 du Générateur. Ils et elles font jeux collectivement sans se soucier de « faire de l’art », en revendiquant même leur savoir non-faire.

Show your [ frasq ] donne lieu à un format spectaculaire unique dans lequel l’inattendu flirte avec la puissance de la présence. Ni dessein, ni déroulé préalable, ni chef d’orchestre, mais un chaos créateur avec des frictions et des complexités qui s’entrechoquent. Pour les artistes comme pour le public, tout est à vivre dans l’instant, sans hiérarchie de valeurs ou de sens.

Infos pratiques :

〓 Date & Horaires 〓

Samedi 27 juin 2026 à 20h.

Ouverture des portes à 19h30.

〓 Billetterie 〓

Sur place ( cash only )

Tarif Participation aux frais: 5/10/20€

Attention : les recettes sont intégralement reversées aux artistes — la gratuité pour les habitant·e·s de Gentilly n’est pas applicable.

Bar et petite restauration sur place (espèces & CB acceptées).

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.legenerateur.com/spectacle/show-your-frasq-28/ »}]

L’extravagant show de la performance ! Performance Performance collective

Birgit Brendgen