Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fidji, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

Fidji, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

Fidji, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc de la France-Libre et de la Résistance

Adresse : 172 B rue Anatole France 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Fidji Samedi 20 juin, 17h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:55:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:55:00+02:00

Starsky, anti-héros un peu mytho, cherche son chat. L’occasion de partager ses réflexions sur la vie et les félins. Entre deux exercices de musculation, il tire le fil de ses raisonnements « félinosophiques » et nous plonge au cœur d’un monde absurde, à la frontière du stand-up, du conte et du cirque.

À partir de 10 ans

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Starsky, anti-héros un peu mytho, cherche son chat. L’occasion de partager ses réflexions sur la vie et les félins.

©Mat Santa Cruz

À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)