FIERA DE MONTGEARD 2026

Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 8 et Dimanche 9 août, le charmant village de Montgeard replonge dans le passé à l’occasion d’une Fiera (fête médiévale) inédite.

La Fiéra de Montgeard est un festival médiéval unique qui célèbre l’époque médiévale et la fantaisie. Tous les deux ans, il rassemble une variété de prestataires artistiques, des artisans talentueux, et propose des conférences captivantes. Les visiteurs peuvent également participer à des activités interactives, plongeant ainsi dans une atmosphère authentique et festive du Moyen Âge. Tout ceci dans la magnifique bastide datant de 1317 nommée Montgeard le Samedi 8 et Dimanche 9 août 2026.

Au Programme

-Animations en tout genre

-Conférences

-Concerts

-Marché qui se tiendra sur deux ours cette année .

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On Saturday August 8 and Sunday August 9, the charming village of Montgeard takes a step back in time with a unique Fiera (medieval festival).

L’événement FIERA DE MONTGEARD 2026 Montgeard a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE