Fiesta de muertos 2026, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
mercredi 28 octobre 2026 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Fiesta de muertos 2026 28 – 30 octobre Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T18:00:00+01:00
Pour cette 5e édition, nous vous invitons à préparer et célébrer la Fiesta de Muertos en s’inspirant de la culture mexicaine !
Au fil des ateliers, confectionnez un costume haut en couleur, redonnez vie aux marionnettes géantes en les customisant, préparez un délicieux goûter, laissez-vous entraîner par des pas de danses mexicaines… et venez déposer vos photos et vos offrandes sur notre Autel des mort·e·s !
Tous les ateliers sont en accès libre et gratuit et imaginés pour des enfants accompagné·e·s d’adultes.
QUOI DE PRÉVU ?
Du mer. 28 au sam. 31 oct
Passez au Kiwi déposer vos photos et offrandes sur l’Autel des mort·e·s !
Mer. 28 et jeu. 29 oct
10h30 à 12h ● Atelier cuisine avec Juan Marquez et Ana Velasco (à Ramonville – lieu communiqué ultérieurement)
14h à 16h ● Atelier danse traditionnelle avec Calpulli
14h à 18h ● Atelier costumes avec Léa De Pinho · Ateliers créatifs avec l’équipe d’ARTO
Ven. 30 oct
14h à 16h ● Atelier danse traditionnelle avec Calpulli
14h à 18h ● Atelier costumes avec Léa De Pinho · Ateliers créatifs avec l’équipe d’ARTO
Sam. 31 oct ● Grande fête mortelle !
Pour clore cette semaine d’ateliers, retrouvons-nous pour une grande célébration ! Découvrez les créations réalisées et participez à une déambulation festive autour du Kiwi !
+ d’infos ici
Rejoignez-nous pour fêter la mort, et surtout la vie !
Un grand merci au collectif Tas d’Os rencontré à Bruxelles, qui est une source d’inspiration inépuisable !
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/fiesta-de-muertos-2026/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/grande-fete-mortelle/ »}]
Ateliers et rencontres
© ARTO
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