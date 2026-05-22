Fiesta de muertos 2026, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Fiesta de muertos 2026 28 – 30 octobre Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T18:00:00+01:00

Pour cette 5e édition, nous vous invitons à préparer et célébrer la Fiesta de Muertos en s’inspirant de la culture mexicaine !

Au fil des ateliers, confectionnez un costume haut en couleur, redonnez vie aux marionnettes géantes en les customisant, préparez un délicieux goûter, laissez-vous entraîner par des pas de danses mexicaines… et venez déposer vos photos et vos offrandes sur notre Autel des mort·e·s !

Tous les ateliers sont en accès libre et gratuit et imaginés pour des enfants accompagné·e·s d’adultes.

QUOI DE PRÉVU ?

Du mer. 28 au sam. 31 oct

Passez au Kiwi déposer vos photos et offrandes sur l’Autel des mort·e·s !

Mer. 28 et jeu. 29 oct

10h30 à 12h ● Atelier cuisine avec Juan Marquez et Ana Velasco (à Ramonville – lieu communiqué ultérieurement)

14h à 16h ● Atelier danse traditionnelle avec Calpulli

14h à 18h ● Atelier costumes avec Léa De Pinho · Ateliers créatifs avec l’équipe d’ARTO

Ven. 30 oct

14h à 16h ● Atelier danse traditionnelle avec Calpulli

14h à 18h ● Atelier costumes avec Léa De Pinho · Ateliers créatifs avec l’équipe d’ARTO

Sam. 31 oct ● Grande fête mortelle !

Pour clore cette semaine d’ateliers, retrouvons-nous pour une grande célébration ! Découvrez les créations réalisées et participez à une déambulation festive autour du Kiwi !

+ d’infos ici

Rejoignez-nous pour fêter la mort, et surtout la vie !

Un grand merci au collectif Tas d’Os rencontré à Bruxelles, qui est une source d’inspiration inépuisable !

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/fiesta-de-muertos-2026/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/grande-fete-mortelle/ »}]

Ateliers et rencontres

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