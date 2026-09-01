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AGENDA · Entrains-sur-Nohain

¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Entrains-sur-Nohain

¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place du Marché
Ville
58410 Entrains-sur-Nohain
Département
Nièvre
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Entrains-sur-Nohain

¡Fiesta Latina! Salsa Bachata

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Stage et soirée animés par Léo Hernandez El Cubano 19h Stage d’initiation Salsa et Bachata suivi d’une fiesta latina Restauration et bar sur place Organisé par l’Association Espace-Créateurs   .

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 61 32 85 

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English :

L’événement ¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

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