¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
¡Fiesta Latina! Salsa Bachata
Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Stage et soirée animés par Léo Hernandez El Cubano 19h Stage d’initiation Salsa et Bachata suivi d’une fiesta latina Restauration et bar sur place Organisé par l’Association Espace-Créateurs .
Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 61 32 85
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English :
L’événement ¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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