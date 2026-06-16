Sérignan

FIGUIER EN FÊTE 3E ÉDITION

chemin de pierre-jean Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Un spectacle et une exposition d’œuvres d’art au cœur de la nature du coucher du soleil jusqu’à la levée de la nuit.

Pour cette troisième édition, l’association Mi-figues Mi-raisins vous propose de venir participer à un évènement musical d’exception parmi les vignes avec trois artistes de l’Opéra de Montpellier qui sont Jennifer MICHEL et Marie SÉNIÉ accompagnées d’Anne PAGES BOISSET au piano.

Au programme vous pourrez également assister à une exposition d’un nombre record de 16 participants pour cette année. Peinture, aquarelles, collages, sculptures, photographies, écritures… De quoi satisfaire tous les amateurs d’œuvres d’art. .

chemin de pierre-jean Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 6 87 57 61 20 lefiguier34@hotmail.com

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English : FIGUIER EN FÊTE 3E ÉDITION

A show and an art exhibition in the heart of nature: from sunset until nightfall.

L’événement FIGUIER EN FÊTE 3E ÉDITION Sérignan a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34