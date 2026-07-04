UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sérignan

ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON Sérignan

mercredi 19 août 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Sur cartes et tablette numérique, seul ou en groupe, parcourez l’île à la recherche du trésor de Robinson.
Munis de cartes et d’une tablette numérique, lancez-vous dans une chasse au trésor palpitante. Seul ou en équipe, parcourez l’île, résolvez des énigmes et partez sur les traces de Robinson. Dès 8 ans.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50  mediatheque@ville-serignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON

Using maps and a digital tablet, either alone or in a group, explore the island in search of Robinson’s treasure.

L’événement ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

À voir aussi à Sérignan (Hérault)