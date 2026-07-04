ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON Sérignan
mercredi 19 août 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Sur cartes et tablette numérique, seul ou en groupe, parcourez l’île à la recherche du trésor de Robinson.
Munis de cartes et d’une tablette numérique, lancez-vous dans une chasse au trésor palpitante. Seul ou en équipe, parcourez l’île, résolvez des énigmes et partez sur les traces de Robinson. Dès 8 ans. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON
Using maps and a digital tablet, either alone or in a group, explore the island in search of Robinson’s treasure.
L’événement ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- LES MARDIS DE L’ART Sérignan 7 juillet 2026
- ATELIER PILATES Sérignan 7 juillet 2026
- LES JEUDIS DES PRODUCTEURS Sérignan 9 juillet 2026
- LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN Sérignan 10 juillet 2026
- ATELIER GOÛTER PÊCHE Sérignan 10 juillet 2026