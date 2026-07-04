Informations pratiques

Sérignan

ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Sur cartes et tablette numérique, seul ou en groupe, parcourez l’île à la recherche du trésor de Robinson.

Munis de cartes et d’une tablette numérique, lancez-vous dans une chasse au trésor palpitante. Seul ou en équipe, parcourez l’île, résolvez des énigmes et partez sur les traces de Robinson. Dès 8 ans. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON

Using maps and a digital tablet, either alone or in a group, explore the island in search of Robinson’s treasure.

L’événement ESCAPE GAME LE TRÉSOR DE ROBINSON Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34