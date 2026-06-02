Sérignan

FÊTE DU MIEL

Allée de la République Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Extraction de miel, dégustations, atelier créatif, animations et musique avec le Duo Zoom pour une journée gourmande.

Plongez dans l’univers du miel avec des animations pour toute la famille extraction en direct, découverte de la ruche, atelier créatif, dégustation de miels et de produits locaux (bière, pains d’épices, nougats, bonbons…).

Maquillage pour enfants et animation musicale avec le Duo Zoom compléteront cette journée gourmande et conviviale. .

Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÊTE DU MIEL

Honey extraction, tastings, creative workshop, entertainment and music with Duo Zoom for a gourmet day.

L’événement FÊTE DU MIEL Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34