FÊTE DU MIEL Sérignan
FÊTE DU MIEL Sérignan vendredi 28 août 2026.
Sérignan
FÊTE DU MIEL
Allée de la République Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Extraction de miel, dégustations, atelier créatif, animations et musique avec le Duo Zoom pour une journée gourmande.
Plongez dans l’univers du miel avec des animations pour toute la famille extraction en direct, découverte de la ruche, atelier créatif, dégustation de miels et de produits locaux (bière, pains d’épices, nougats, bonbons…).
Maquillage pour enfants et animation musicale avec le Duo Zoom compléteront cette journée gourmande et conviviale. .
Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
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English : FÊTE DU MIEL
Honey extraction, tastings, creative workshop, entertainment and music with Duo Zoom for a gourmet day.
L’événement FÊTE DU MIEL Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
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