FIJI 2026 : Festival International des Jeunes Improvisateurices, Salle Centrale de la Madeleine, Genève

FIJI 2026 : Festival International des Jeunes Improvisateurices 16 – 18 avril Salle Centrale de la Madeleine

10 chf (AVS/AI/étudiant.e/chômage/-16 ans); 15 chf (plein tarif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Chaque année, Genève accueille la relève !

Du 16 au 18 avril, la Fédération d’Improvisation Genevoise (F!G) organise le Festival International des Jeunes Improvisateurs.rices !

Un évènement haut en couleur qui rassemble des jeunes des quatre coins du monde francophone : la Belgique, la France, le Québec et la Suisse.

Chaque équipe s’affrontera en match d’impro au Théâtre de la Madeleine !

Leur but ? Relever les défis lancés par l’arbitre et obtenir le vote du public, afin de remporter la victoire finale.

Le FIJI, un évènement exceptionnel à ne pas rater !

— DATES —

JEU 16/04 : Suisse vs. Belgique puis France vs. Québec

VEN 17/04 : Québec vs. Belgique puis Suisse vs. France

SAM 18/04 : Belgique vs. France puis Suisse vs. Québec

— INFO&CONTACT —

www.impro-geneve.ch

communication@impro-geneve.ch

Salle Centrale de la Madeleine Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 311 60 35 http://www.sallecentrale.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/fiji-2026/fc5b37ca-4ce1-437d-a7c3-c18226d7683c/events/389247 »}] [{« link »: « http://www.impro-geneve.ch »}, {« link »: « mailto:communication@impro-geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/salle-centrale-madeleine/

Du 16 au 18 avril, la Fédération d’Improvisation Genevoise rassemble des jeunes de la Belgique, de la France, du Québec et de la Suisse pour 3 soirs de matchs d’improvisation théâtrale.

DR