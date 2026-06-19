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Fil des Fées Atelier couture Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

Fil des Fées Atelier couture Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

Fil des Fées Atelier couture Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Comptoir de Villiers
Adresse
1 Rue de la Verly
Ville
58500 Villiers-sur-Yonne
Département
Nièvre
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villiers-sur-Yonne

Fil des Fées Atelier couture

Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Venez coudre, créer et partager dans une ambiance chaleureuse et conviviale, chaque premier mercredi du mois au Comptoir de Villiers. Fil des Fées vous propose des ateliers adule et enfant à partir de 7 ans, et projet libre. Un moment pour créer à vore rythme, échanges, conseils et entraide, matériel et machines mis à disposition Pour tous niveaux Réservation obligatoire Places limitées A partir du 1er juillet 2026   .

Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 06 82 19 

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English : Fil des Fées Atelier couture

L’événement Fil des Fées Atelier couture Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Clamecy Haut Nivernais

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