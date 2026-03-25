Le Comptoir de Villiers présente Le Clown Mado Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne
Le Comptoir de Villiers présente Le Clown Mado Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne jeudi 20 août 2026.
Le Comptoir de Villiers présente Le Clown Mado
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20 21:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Le Comptoir de Villiers présente Le Clown Mado Clown contemporain et poétique pour tout public
Mado met ses pieds dans le plat
Le clown Mado sera lâché dans la salle du comptoir de Villiers comme un autre client, mais prenez garde, il risque de mettre maladroitement le bazard ! .
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecomptoirdevilliers@gmail.com
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English : Le Comptoir de Villiers présente Le Clown Mado
L’événement Le Comptoir de Villiers présente Le Clown Mado Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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