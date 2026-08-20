Filgood – Tisser et broder ensemble, Bibliothèque de la Jonction, Genève

Informations pratiques

Filgood – Tisser et broder ensemble Vendredi 16 octobre, 16h30 Bibliothèque de la Jonction

0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T16:30:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T16:30:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00

Des coupons de textiles récupérés, des fins de bobines, des pelotes de laine solitaires… et des mains qui les transforment. Animé par une art-thérapeute, l’atelier vous invite à créer votre talisman textile personnel, un objet qui répare, protège, réconforte ou revendique. Ces réalisations individuelles seront ensuite assemblées pour créer un ouvrage collectif. Une expérience à la fois intime et partagée, entre art, soin et lien social.

Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-jonction/

Atelier de création d’un talisman textile personnel, avec Olga Fabrizio // Bibliothèque de la Jonction // 16 octobre 2026 // de 16h30 à 18h30 // tous publics, dès 8 ans

Olga Fabrizio