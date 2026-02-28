Film Chers parents Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains

Film Chers parents

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Projection du film d’Emmanuel Patron

.

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Emmanuel Patron’s film

L’événement Film Chers parents Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes