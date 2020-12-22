Parcours sportif à Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Parcours sportif à Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Parcours sportif à Saint-Trojan-les-Bains

Parcours sportif à Saint-Trojan-les-Bains Avenue des Bris 17370 Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

A découvrir, un parcours santé famille aménagé au cœur de la pinède à Saint Trojan les Bains !

English :

Discover a family fitness trail in the heart of the pine forest at Saint Trojan les Bains!

Deutsch :

Entdecken Sie einen Gesundheitsparcours für Familien, der im Herzen des Pinienwaldes in Saint Trojan les Bains angelegt wurde!

Italiano :

Scoprite un percorso fitness per famiglie nel cuore della pineta di Saint Trojan les Bains!

Español :

Descubra una pista de fitness familiar en el corazón del pinar de Saint Trojan les Bains

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme