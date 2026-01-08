Exposition de peinture Bazoche Espace les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains
Exposition de peinture du 27 avril au 11 mai à l’espace les Cimaises à Saint-Trojan-les-Bains.
Espace les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr
English :
Painting exhibition from April 27 to May 11 at espace les Cimaises in Saint-Trojan-les-Bains.
L’événement Exposition de peinture Bazoche Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes