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Film Dans le sillage des dauphins Salle Herri Léon Porspoder

Film Dans le sillage des dauphins Salle Herri Léon Porspoder dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle Herri Léon

Adresse : Melon

Ville : 29840 Porspoder

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Porspoder

Film Dans le sillage des dauphins

Salle Herri Léon Melon Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Projection du film Dans le sillage des dauphins.

Dans le sillage des dauphins 3 ans de patience pour capturer des images rares, douces et respectueuses de la nature. Un reportage éco-responsable, tourné sans intrusion et à la voile, au cœur de la pointe bretonne.

La mer d’Iroise est un véritable sanctuaire marin. Ici, deux espèces cohabitent

✨ Le grand dauphin, puissant et charismatique

✨ Le dauphin commun, agile et joueur

Entre courants et tempêtes, ils révèlent leurs forces… mais aussi leurs fragilités.

Un film de 26 minutes signé Iroise Sauvage, avec la participation exceptionnelle de Mathieu Rivrin.

En présence du réalisateur. Suivi d’un débat.   .

Salle Herri Léon Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 90 27 

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English : Film Dans le sillage des dauphins

L’événement Film Dans le sillage des dauphins Porspoder a été mis à jour le 2026-04-28 par OT IROISE BRETAGNE

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