Film Dans le sillage des dauphins Salle Herri Léon Porspoder

Porspoder

Film Dans le sillage des dauphins

Salle Herri Léon Melon Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Projection du film Dans le sillage des dauphins.

Dans le sillage des dauphins 3 ans de patience pour capturer des images rares, douces et respectueuses de la nature. Un reportage éco-responsable, tourné sans intrusion et à la voile, au cœur de la pointe bretonne.

La mer d’Iroise est un véritable sanctuaire marin. Ici, deux espèces cohabitent

✨ Le grand dauphin, puissant et charismatique

✨ Le dauphin commun, agile et joueur

Entre courants et tempêtes, ils révèlent leurs forces… mais aussi leurs fragilités.

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Un film de 26 minutes signé Iroise Sauvage, avec la participation exceptionnelle de Mathieu Rivrin.

En présence du réalisateur. Suivi d’un débat. .

Salle Herri Léon Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 90 27

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English : Film Dans le sillage des dauphins

L’événement Film Dans le sillage des dauphins Porspoder a été mis à jour le 2026-04-28 par OT IROISE BRETAGNE