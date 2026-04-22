Diffusion du film de Malik Bendjelloul Sugar Man Le Chenal Porspoder

Porspoder

Diffusion du film de Malik Bendjelloul Sugar Man

Le Chenal 13 Rue du Port Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Au début des années soixante-dix, le musicien Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown. C’est un échec et plus personne n’entendit parler de lui… Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. Des années plus tard, deux fans originaires du Cap partent à la recherche de Sugar Man . Ce qu’ils découvrent est une histoire faite de surprises, d’émotions et d’inspiration.

Un film réalisé par Malik Bendjelloul en 2012 (1h25). .

Le Chenal 13 Rue du Port Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 54 36

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English :

L’événement Diffusion du film de Malik Bendjelloul Sugar Man Porspoder a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE