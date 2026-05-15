Porspoder

Mazouman

Salle omnisports Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le triathlon du Mazouman revient le samedi 6 juin 2026 à Porspoder, pour une journée sportive et conviviale ouverte à tous.

Le centre de l’événement sera installé au niveau de la salle omnisports de Porspoder. Le départ du triathlon distance M sera donné à 10h, depuis la plage des Colons. Les participants enchaîneront ensuite avec un parcours vélo traversant les communes de Porspoder, Plourin et Landunvez, avant de terminer par une course à pied sur la commune de Porspoder et le long du GR 34.

L’après-midi sera consacré aux plus jeunes avec les courses enfants. Dès 15h, le duathlon enfant Mazoukids ouvrira le programme pour les 6-9 ans. Suivront ensuite une course à pied pour les 3-5 ans, une autre pour les 10-16 ans, puis un 5 km découverte à 17h30, accessible à partir de 14 ans.

Les inscriptions pour l’ensemble des courses se font sur NextRun?.

Tout au long de la journée, un village animations sera accessible à tous, avec restauration, buvette et différents stands pour profiter pleinement de l’événement.

Venez nombreux encourager les participants et partager ce rendez-vous sportif incontournable du Pays d’Iroise ! .

Salle omnisports Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 13 98 05 29

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English : Mazouman

L’événement Mazouman Porspoder a été mis à jour le 2026-05-15 par OT IROISE BRETAGNE