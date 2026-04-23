Concert du trio de Jack Titley La Gaudriole au Chenal Le Chenal Porspoder

Porspoder

Concert du trio de Jack Titley La Gaudriole au Chenal

Le Chenal 13 RUE DU PORT Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:30:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Suite à un long week-end à jouer du Country Blues, échanger des références musicales, et partager des breuvages et ripailles en pagaille, Jack Titley (mandoline/chant) et Doniphan Laporte (guitare/chant) créèrent la Gaudriole. Un duo au départ en 2021, né de l’envie de chanter des perles de Doc Watson à Canned Heat en passant par le Memphis Jugband, mais aussi de magnifiques compositions de Doniphan. En 2025 le duo devient trio avec Gurvan Leray aux harmonicas qui vient mettre la cerise sur le gâteau de cette aventure Blues, Rock et Folk. .

Le Chenal 13 RUE DU PORT Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 54 36

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English :

L’événement Concert du trio de Jack Titley La Gaudriole au Chenal Porspoder a été mis à jour le 2026-04-23 par OT IROISE BRETAGNE