FILM – De la Comédie-Française, Pavillon de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne

jeudi 10 septembre 2026 · Pavillon de la Roche d'Oëtre · Saint-Philbert-sur-Orne

Informations pratiques

FILM – De la Comédie-Française Jeudi 10 septembre, 20h45 Pavillon de la Roche d’Oëtre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:45:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:45:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00

Pavillon de la Roche d’Oëtre 61430 Saint Philbert Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie

Film réalisé par Martin Darondeau, Bertrand Usclat Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison Comédie | 1h12