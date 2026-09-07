AGENDA · Saint-Philbert-sur-Orne
FILM – De la Comédie-Française, Pavillon de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne
jeudi 10 septembre 2026 · Pavillon de la Roche d'Oëtre · Saint-Philbert-sur-Orne
Informations pratiques
FILM – De la Comédie-Française Jeudi 10 septembre, 20h45 Pavillon de la Roche d’Oëtre Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:45:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:45:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00
Pavillon de la Roche d’Oëtre 61430 Saint Philbert Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie
Film réalisé par Martin Darondeau, Bertrand Usclat Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison Comédie | 1h12
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