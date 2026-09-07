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FILM – De la Comédie-Française, Pavillon de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne

jeudi 10 septembre 2026 · Pavillon de la Roche d'Oëtre · Saint-Philbert-sur-Orne

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Pavillon de la Roche d'Oëtre
Adresse
61430 Saint Philbert
Ville
61430 Saint-Philbert-sur-Orne
Département
Orne

FILM – De la Comédie-Française Jeudi 10 septembre, 20h45 Pavillon de la Roche d’Oëtre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:45:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:45:00+02:00 – 2026-09-10T22:30:00+02:00

Pavillon de la Roche d’Oëtre 61430 Saint Philbert Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie
Film réalisé par Martin Darondeau, Bertrand Usclat Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison Comédie | 1h12

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