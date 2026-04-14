TRAIL DE LA ROCHE D OETRE, La Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne
TRAIL DE LA ROCHE D OETRE, La Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne samedi 17 octobre 2026.
TRAIL DE LA ROCHE D OETRE 17 et 18 octobre La Roche d’Oëtre Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T09:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00
La Roche d’Oëtre La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 59 13 13 »}, {« type »: « email », « value »: « roche-doetre@flers-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.montagnesdenormandie.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/La+Roche+d’O%C3%ABtre/@48.8289298 »}]
Trails, ultra-trail, randonnées VTT, pédestres et marche nordique
À voir aussi à Saint-Philbert-sur-Orne (Orne)
- EXPOSITION A LA ROCHE D’OETRE, La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne 25 avril 2026
- Festival Les ExtraVerties Saint-Philbert-sur-Orne 14 mai 2026
- FESTIVAL LES EXTRAVERTIES, La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne 14 mai 2026
- Balade nature en famille, Accueil du festival, Saint Philbert sur orne, Saint-Philbert-sur-Orne 14 mai 2026
- Balade nature en famille La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 14 mai 2026