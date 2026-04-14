Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne

Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse Mercredi 12 août, 14h30 Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:30:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:30:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

La montagne et la Méditerranée en Normandie ?! Du promontoire rocheux aux gorges de la Rouvre, découvrez les espèces étonnantes qui peuplent le site… Dès 8 ans.

Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

La montagne et la Méditerranée en Normandie ?! Du promontoire rocheux aux gorges de la Rouvre, découvrez les espèces étonnantes qui peuplent le site… Dès 8 ans. oëtre Rouvre

Béatrice gillot