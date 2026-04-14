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Lichens, un monde fantastique !, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne

Lichens, un monde fantastique !, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne

Lichens, un monde fantastique !, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne dimanche 1 novembre 2026.

Lieu : Devant l'office de tourisme de la Roche d'Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne

Adresse : Roche d'Oëtre

Ville : 61430 Saint-Philbert-sur-Orne

Département : Orne

Début : dimanche 1 novembre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Tarif : 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 12ans. Chaussures de marche conseillées.

Lichens, un monde fantastique ! Dimanche 1 novembre, 14h30 Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 12ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-01T14:30:00+01:00 – 2026-11-01T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-01T14:30:00+01:00 – 2026-11-01T16:30:00+01:00

À l’aide d’une loupe de botaniste et de révélateurs, entrez dans le monde parallèle de créatures fabuleuses qui ont mis en place des stratégies surprenantes pour survivre et se reproduire. Dès 12 ans.

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À l’aide d’une loupe de botaniste et de révélateurs, entrez dans le monde parallèle de créatures fabuleuses qui ont mis en place des stratégies surprenantes pour survivre et se reproduire. Dès 12 ans. lichens loupe

Manon Jean

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