Film-débat : Le Refuge oublié, Saint-Gence, salle polyvalente, Saint-Gence

Film-débat : Le Refuge oublié Samedi 13 juin, 20h30 Saint-Gence, salle polyvalente Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Avec David Geoffroy, réalisateur de documentaires.

En périphérie de Caen, des archéologues étudient une vaste carrière souterraine. Chaussures, bijoux, pièces de monnaie, lampes… des milliers dʼobjets, jonchent le sol : les vestiges oubliés par des centaines de civils réfugiés sous terre pour se protéger des bombardements alliés, lors du débarquement de juin 1944. En juin 1944, Yvette Lethimonier a douze ans, lorsqu’elle se réfugie avec sa famille et plusieurs centaines de personnes, dans ce vaste souterrain.

Aujourdʼhui, Yvette est de retour dans ce refuge. Aidée par des archéologues, elle redescend dans la carrière, à plus de 20 mètres sous terre. Tandis quʼelle replonge dans cet univers souterrain, ce sont ses souvenirs qui refont surface. Yvette est venu faire la paix avec un passé encore douloureux. Pour les archéologues, le témoignage dʼYvette est extrêmement précieux.

Saint-Gence, salle polyvalente place de l’Eglise 87510 Saint-Gence Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Avec David Geoffroy, réalisateur de documentaires.

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