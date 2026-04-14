Présentation et visite de l’oppidum du Camp de César à Saint-Gence, Saint-Gence, musée Guy LINTZ, Saint-Gence

Présentation et visite de l’oppidum du Camp de César à Saint-Gence Samedi 13 juin, 15h00 Saint-Gence, musée Guy LINTZ Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

L’oppidum présente un des plus beau rempart gaulois connu en France autour du petit oppidum appelé le Camp de César, visite commentée avec des archéologues (INRAP, EVEHA).

RDV au Musée Archéologique Lémovice Guy LINTZ.

Saint-Gence, musée Guy LINTZ rue Frédéric Mistral 87510 Saint-Gence Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://saint-gence.fr Musée archéologique Guy Lintz, visite gratuite, puis présentation et visite de l’oppidum du Camp de César

L’oppidum présente un des plus beau rempart gaulois connu en France autour du petit oppidum appelé le Camp de César, visite commentée avec des archéologues (INRAP, EVEHA).

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