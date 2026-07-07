Film La Vénus éléctrique Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
vendredi 10 juillet 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Film La Vénus éléctrique
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Comédie, Romance
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…
Durée 2h02 .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Film La Vénus éléctrique Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Atelier nomade Carnet de mer Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André 7 juillet 2026
- Concert La mouette pas muette La Voile Pléneuf-Val-André 8 juillet 2026
- Balade historique Pléneuf la tête en l’air Place de Nantois Pléneuf-Val-André 8 juillet 2026
- Jeu de piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André 8 juillet 2026
- Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage Le Vaumadeuc Pléneuf-Val-André 8 juillet 2026