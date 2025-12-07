Film L’ÉTRANGER au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Film L’ÉTRANGER au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-07 14:30:00

2025-12-07

Ce weekend, à l’affiche, le film L’ÉTRANGER

2h 03min | Drame

De François Ozon | Par François Ozon

Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

