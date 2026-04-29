Film Pour le meilleur Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Pour le meilleur

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Comédie dramatique

L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage.

Durée 1h47. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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L’événement Film Pour le meilleur Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme