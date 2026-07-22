Concert Les Gaillards d’en face Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André
vendredi 24 juillet 2026 · Rue Winston Churchill · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Concert Les Gaillards d’en face
Rue Winston Churchill Digue promenade Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le duo déjanté vous emmène au son de la gratte et de la batterie dans un univers de reprises revisitées et festives !
Terrasse du casino Digue promenade .
Rue Winston Churchill Digue promenade Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Concert Les Gaillards d’en face Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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