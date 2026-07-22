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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Concert Les Gaillards d’en face Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André

vendredi 24 juillet 2026 · Rue Winston Churchill · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Rue Winston Churchill
Adresse
Digue promenade
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Concert Les Gaillards d’en face

Rue Winston Churchill Digue promenade Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le duo déjanté vous emmène au son de la gratte et de la batterie dans un univers de reprises revisitées et festives !

Terrasse du casino Digue promenade   .

Rue Winston Churchill Digue promenade Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Concert Les Gaillards d’en face Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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