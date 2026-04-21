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Film Un jour avec mon père (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Un jour avec mon père (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mardi 21 avril 2026.

Lieu : Cinéma La Rotonde

Adresse : 1 Rue Winston Churchill

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Film Un jour avec mon père (VO)

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21 22:15:00

Date(s) :
2026-04-21

Drame.

Un Jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.

Durée 1h33. Voix originale sous-titrée français.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Un jour avec mon père (VO) Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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