Film Un jour avec mon père (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Un jour avec mon père (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mardi 21 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Un jour avec mon père (VO)
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21 22:15:00
Date(s) :
2026-04-21
Drame.
Un Jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.
Durée 1h33. Voix originale sous-titrée français. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Un jour avec mon père (VO) Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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