Films d’animation Festival Nationale du film d’animation Bédée
mercredi 7 avril 2027 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Films d’animation Festival Nationale du film d’animation
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 16:30:00
fin : 2027-04-07
Date(s) :
2027-04-07
Le 7 avril à 16h30, LaCoustik accueille le Festival National du Film d’Animation.
Une sélection de 6 courts métrages animés parmi les compétiteurs et lauréats du Festival National d’Animation de Rennes.
– Piccolo, piccolo M. Gennari
– Minuit moins l’infini B. Ratajski
– Mise en culture, récolte et dispersion des épines J. Girard
– Poisson nuage N. Garcia
– Le jour où j’ai léché un caillou G. Atefi, C. Bernuchon, F. Eliézer, N. Jauze, M. Kolasa, M. Pijollet
– Bonne nuit bergère L. Ronzon
Tout public. Familial dès 6 ans.
Durée 40min.
Gratuit. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Films d’animation Festival Nationale du film d’animation Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté
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