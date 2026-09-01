Informations pratiques

Bédée

Films d’animation Festival Nationale du film d’animation

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 16:30:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

Le 7 avril à 16h30, LaCoustik accueille le Festival National du Film d’Animation.

Une sélection de 6 courts métrages animés parmi les compétiteurs et lauréats du Festival National d’Animation de Rennes.

– Piccolo, piccolo M. Gennari

– Minuit moins l’infini B. Ratajski

– Mise en culture, récolte et dispersion des épines J. Girard

– Poisson nuage N. Garcia

– Le jour où j’ai léché un caillou G. Atefi, C. Bernuchon, F. Eliézer, N. Jauze, M. Kolasa, M. Pijollet

– Bonne nuit bergère L. Ronzon

Tout public. Familial dès 6 ans.

Durée 40min.

Gratuit. .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Films d’animation Festival Nationale du film d’animation Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté