FILS DE. Perpignan samedi 25 avril 2026.
5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
par la compagnie LA BARAK Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie perpignan.theatre@mairie-perpignan.com
English :
by LA BARAK Free admission, subject to availability.
German :
von der Kompanie LA BARAK Eintritt frei, im Rahmen der verfügbaren Plätze.
Italiano :
di LA BARAK Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.
Espanol :
de LA BARAK Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.
L’événement FILS DE. Perpignan a été mis à jour le 2025-10-27 par PERPIGNAN TOURISME