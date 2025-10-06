Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FILS DE. Perpignan samedi 25 avril 2026.

5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

par la compagnie LA BARAK Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie   perpignan.theatre@mairie-perpignan.com

English :

FILS DE.
by LA BARAK Free admission, subject to availability.

German :

FILS DE.
von der Kompanie LA BARAK Eintritt frei, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

FILS DE.
di LA BARAK Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Espanol :

FILS DE.
de LA BARAK Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

