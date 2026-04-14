Fin du grand jeu concours photo sur Instagram ! Du 01 au 31 mai, Thônes, Thônes

Fin du grand jeu concours photo sur Instagram ! Du 01 au 31 mai Dimanche 31 mai, 08h30 Thônes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T08:30:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:30:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Grand jeu concours photo sur Instagram ! Du 01 au 31 mai

Exprimez votre créativité à vélo !

5 défis photos avec de nombreux lots à gagner ! (Paniers garnis, sacoches, kit de sécurité vélo, abonnements aux services Aravis Vélo…)

Selon votre photo, vous serez sélectionné dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

– Prix de la plus belle photo,

– Prix de la photo la plus insolite,

– Prix du déplacement du quotidien,

– Prix de la photo plus belle photo AravisVélo

Un prix du public sera décerné et un tirage au sort aura lieu :

– Prix du public (lors de la journée « Nos Vallées en Transition » le 19 septembre prochain à l’Espace Cœur des Vallées).

– Tirage au sort (à l’issue du jeu concours)

La photo doit être postée en mai, sur le territoire !

Pour jouer c’est très simple !

1. Publiez une photo sur instagram

2. Ajoutez un petit descriptif (lieu, déplacement quotidien si c’est le cas…)

3. Suivez et taguez la CCVT

4. Indiquez les hashtags suivants : #ConcoursphotosCCVT, #transition, #CCVT

Thônes 14 rue Bienheureux Pierre Favre Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Exprimez votre créativité à vélo ! Du 01 au 31 mai 5 défis photos avec de nombreux lots à gagner ! (Paniers garnis, sacoches, kit de sécurité vélo, abonnements aux services Aravis Vélo…)