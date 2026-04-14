Fin du grand jeu concours photo sur Instagram ! Du 01 au 31 mai, Thônes, Thônes
Fin du grand jeu concours photo sur Instagram ! Du 01 au 31 mai, Thônes, Thônes dimanche 31 mai 2026.
Fin du grand jeu concours photo sur Instagram ! Du 01 au 31 mai Dimanche 31 mai, 08h30 Thônes Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T08:30:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T08:30:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00
Grand jeu concours photo sur Instagram ! Du 01 au 31 mai
Exprimez votre créativité à vélo !
5 défis photos avec de nombreux lots à gagner ! (Paniers garnis, sacoches, kit de sécurité vélo, abonnements aux services Aravis Vélo…)
Selon votre photo, vous serez sélectionné dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
– Prix de la plus belle photo,
– Prix de la photo la plus insolite,
– Prix du déplacement du quotidien,
– Prix de la photo plus belle photo AravisVélo
Un prix du public sera décerné et un tirage au sort aura lieu :
– Prix du public (lors de la journée « Nos Vallées en Transition » le 19 septembre prochain à l’Espace Cœur des Vallées).
– Tirage au sort (à l’issue du jeu concours)
La photo doit être postée en mai, sur le territoire !
Pour jouer c’est très simple !
1. Publiez une photo sur instagram
2. Ajoutez un petit descriptif (lieu, déplacement quotidien si c’est le cas…)
3. Suivez et taguez la CCVT
4. Indiquez les hashtags suivants : #ConcoursphotosCCVT, #transition, #CCVT
Thônes 14 rue Bienheureux Pierre Favre Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Exprimez votre créativité à vélo ! Du 01 au 31 mai 5 défis photos avec de nombreux lots à gagner ! (Paniers garnis, sacoches, kit de sécurité vélo, abonnements aux services Aravis Vélo…)
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