Tir à l’arc championnat départemental fédéral Les Perrasses Thônes

Thônes

Tir à l’arc championnat départemental fédéral

Les Perrasses 3 rue du Stade Thônes Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Une beauté et une pureté du geste technique. Une journée conviviale en perspective.

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Les Perrasses 3 rue du Stade Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 77 81 09 archers.thones74@gmail.com

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English : Archery: federal departmental championship

A beauty and a purity of the technical gesture. A convivial day in perspective.

L’événement Tir à l’arc championnat départemental fédéral Thônes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Thônes Cœur des Vallées