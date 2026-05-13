Tir à l’arc championnat départemental fédéral Les Perrasses Thônes
Tir à l’arc championnat départemental fédéral Les Perrasses Thônes dimanche 14 juin 2026.
Thônes
Tir à l’arc championnat départemental fédéral
Les Perrasses 3 rue du Stade Thônes Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Une beauté et une pureté du geste technique. Une journée conviviale en perspective.
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Les Perrasses 3 rue du Stade Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 77 81 09 archers.thones74@gmail.com
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English : Archery: federal departmental championship
A beauty and a purity of the technical gesture. A convivial day in perspective.
L’événement Tir à l’arc championnat départemental fédéral Thônes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Thônes Cœur des Vallées
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