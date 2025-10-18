Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon Mâcon
dimanche 15 novembre 2026 · Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 16:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
La finale du Concours international de chant lyrique met en lumière de jeunes talents d’exception face à un jury prestigieux rassemblant des figures du monde lyrique. Cette édition offre la création de deux mélodies signées Albena Petrovic, compositrice invitée des Symphonies d’automne 2026, sur des poèmes d’Anise Koltz.
Après l’entracte, hommage au pays à l’honneur avec la découverte d’une œuvre d’Elena Kats-Chernin, figure majeure de la création australienne. En clôture, le célèbre chœur Va, pensiero réunit finalistes, orchestre et chorales du territoire, dans un même souffle de partage et d’unité une célébration vibrante de la musique, de la transmission et du lien vivant avec le public.
Programme
-La forza del destino, Ouverture · Giuseppe Verdi
-Airs d’opéra, interprétés par les finalistes du concours.
-Au matin & Cage de liberté · Mélodies d’Albena Petrovic, sur des poèmes.d’Anise Koltz, commande de Mâcon Symphonies.
-Eliza Aria · Elena Kats-Chernin.
-Va, pensiero, Chœur des esclaves hébreux extrait de Nabucco Giuseppe Verdi. .
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne
L’événement Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne Mâcon a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Visite guidée Revoir sa copie Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon 12 septembre 2026
- Fantastic Picnic Cueillir l’instant Musée des Ursulines Mâcon 12 septembre 2026
- Portes ouvertes 2026 Jardins de Cocagne de Mâcon Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon 12 septembre 2026
- Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon 12 septembre 2026
- Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Philippe Gonot Le Cadran Lunaire Mâcon 12 septembre 2026