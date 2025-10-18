Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne

Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

La finale du Concours international de chant lyrique met en lumière de jeunes talents d’exception face à un jury prestigieux rassemblant des figures du monde lyrique. Cette édition offre la création de deux mélodies signées Albena Petrovic, compositrice invitée des Symphonies d’automne 2026, sur des poèmes d’Anise Koltz.

Après l’entracte, hommage au pays à l’honneur avec la découverte d’une œuvre d’Elena Kats-Chernin, figure majeure de la création australienne. En clôture, le célèbre chœur Va, pensiero réunit finalistes, orchestre et chorales du territoire, dans un même souffle de partage et d’unité une célébration vibrante de la musique, de la transmission et du lien vivant avec le public.

Programme

-La forza del destino, Ouverture · Giuseppe Verdi

-Airs d’opéra, interprétés par les finalistes du concours.

-Au matin & Cage de liberté · Mélodies d’Albena Petrovic, sur des poèmes.d’Anise Koltz, commande de Mâcon Symphonies.

-Eliza Aria · Elena Kats-Chernin.

-Va, pensiero, Chœur des esclaves hébreux extrait de Nabucco Giuseppe Verdi. .

Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne

L’événement Finale et palmarès du Concours international de chant des Symphonies d’automne Mâcon a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès