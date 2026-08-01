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Finales Arbonarrak Place de Fronton Arbonne

dimanche 16 août 2026 · Place de Fronton · Arbonne

Finales Arbonarrak Place de Fronton Arbonne

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de Fronton
Adresse
Fronton Arbonne
Ville
64210 Arbonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arbonne

Finales Arbonarrak

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Rendez-vous dès 10 h au fronton d’Arbonne pour les Finales Arbonarrak finales de la Petite École, du Tournoi Irène Ayez Ferlin et de frontball. Un spectacle de danse basque avec le groupe Primadera complètera cette matinée festive.
Buvette et restauration sur place.   .

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   communication@arbonne.fr

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English : Finales Arbonarrak

L’événement Finales Arbonarrak Arbonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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