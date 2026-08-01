Finales Arbonarrak Place de Fronton Arbonne

Informations pratiques

Arbonne

Finales Arbonarrak

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Rendez-vous dès 10 h au fronton d’Arbonne pour les Finales Arbonarrak finales de la Petite École, du Tournoi Irène Ayez Ferlin et de frontball. Un spectacle de danse basque avec le groupe Primadera complètera cette matinée festive.

Buvette et restauration sur place. .

Place de Fronton Fronton Arbonne Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine communication@arbonne.fr

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English : Finales Arbonarrak

L’événement Finales Arbonarrak Arbonne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque